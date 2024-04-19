Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.
İlk yarı
10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.
13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.
18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.
22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.
39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın Ankaragücü ceza sahası önünde sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.
72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 galip tamamladı.