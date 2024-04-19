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72. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Ankaragücü atağında Sowe, ceza yayı önündeki Morutan'a pasını attı. Morutan'ın gelişene sert şutunda kaleci Ersin iki hamlede topu kontrol etti.

67. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye yükseltti. Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Muleka topa kafayı vurdu, uzak direğe giden meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti: 2-0.

39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.

22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.

13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.

Beşiktaş , Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.

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