Siyah-beyazlı kulübün 1911 yılında başlayan 113 yıllık futbol tarihinde 33'ü yabancı ve 26'sı Türk olmak üzere toplam 59 teknik adam görev yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 13 ülkeden 33 yabancı teknik direktör görev aldı. Siyah-beyazlıları 7 Yugoslav, 5 Alman, 4'er İtalyan ve İngiliz, 3 Macar, 2'şer Rumen ve Fransız ile birer Avusturyalı, Bulgar, Galli, İspanyol, Portekizli ve Hırvat teknik direktör çalıştırdı.

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos, Beşiktaş'ın 34. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Santos, vatandaşı Carlos Carvalhal'ın ardından siyah-beyazlı ekipte görev yapacak ikinci Portekizli teknik adam olacak.

14 şampiyonluğun 10'u yabancı teknik adamlarla

Beşiktaş, Süper Lig'de elde ettiği 14 şampiyonluğun 10'unu yabancı teknik direktörler yönetiminde yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki şampiyonluklarının 4'ünü 3 farklı Yugoslav teknik adamla elde etti. İngiliz çalıştırıcı yönetiminde 3 kez kupayı müzesine götüren Beşiktaş, birer defa da Macar, Alman ve Rumen çalıştırıcılar yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsledi.

"Kara Kartal" Türk teknik direktörlerle ise Süper Lig'de 4 kez kupayı kaldırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, ligde Mustafa Denizli, Şenol Güneş (2) ve Sergen Yalçın ile şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonu olduğu sezonlar ve teknik direktörler şöyle:

1959-1960: Andras Kuttik (Macaristan)

1965-1966 ve 1966-1967: Ljubisa Spajic (Yugoslavya)

1981-1982: Dorde Milic (Yugoslavya)

1985-1986: Branislav Stankovic (Yugoslavya)

1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992: Gordon Milne (İngiltere)

1994-1995: Christoph Daum (Almanya)

2002-2003: Mircea Lucescu (Romanya)

2008-2009: Mustafa Denizli (Türkiye)

2015-2016: Şenol Güneş (Türkiye)

2016-2017: Şenol Güneş (Türkiye)

2020-2021: Sergen Yalçın (Türkiye)

En uzun süreli çalışanlar

Beşiktaş Kulübü futbol şubesinin kurucusu ve aynı zamanda ilk yıllardaki futbolcularından Şeref Bey, siyah-beyazlıların 14 yıl teknik direktörlüğünü üstlenerek, en uzun süreli çalışan isim oldu.

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Refik Osman Top da tam 10 yıl takımın başında kalarak, bu alanda Şeref Bey'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Yabancı teknik adamlar arasında ise Macar Imre Zinger, 10 yılla ilk sırayı alırken, İngiliz Gordon Milne ise 6,5 yılla ikinci oldu.

VakıfBank, yarın Volley Mulhouse Alsace'a konuk olacak VakıfBank, yarın Volley Mulhouse Alsace'a konuk olacak

Beşiktaş'ın teknik direktörleri

Siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörleri ve görev yaptıkları yıllar şöyle:

Teknik direktör Ülke Görev süresi
Şeref Bey Türkiye 1911-1925
Imre Zinger Macaristan 1925-1935
Refik Osman Top Türkiye 1935-44 ve 1946-1948
Charles Howard İngiltere 1944-1946
Giuseppe Meazza İtalya 1948-1949
Hakkı Yeten Türkiye 1949 ve 1950-1951
Eric Keen İngiltere 1949-1950
Alfred Cable İngiltere 1951-1952
Sadri Usuoğlu Türkiye 1952-1953
Sandro Puppo İtalya 1953-54 ve 1960-1961
Cihat Arman Türkiye 1955-1956
Jozsef Meszaros Macaristan 1956-1957
Eşref Bilgiç Türkiye 1957
Leandro Remondini İtalya 1957-1958
Hüseyin Saygun Türkiye 1959
Andras Kuttik Macaristan 1959-1960 ve 1961-1962
Şeref Görkey Türkiye 1961
Ljubisa Spajic Yugoslavya 1962-1963 ve 1964-1967
Ernst Melchior Avusturya 1963-1964
Jane Janevski Yugoslavya 1967-1968
Krum Milev Bulgaristan 1968-1969
Milovan Ciric Yugoslavya 1969-1970
Dumitru Teodorescu Romanya 1970-1971
Gündüz Kılıç Türkiye 1971-1972
Abdullah Gegic Yugoslavya 1972-1973
Metin Türel Türkiye 1973-74 ve 1980
Horst Buhtz Almanya 1974-1975
Gündüz Tekin Onay Türkiye 1975-1976
İsmet Arıkan Türkiye 1977
Milos Milutinovic Yugoslavya 1977-1978 ve 1986-1987
Doğan Andaç Türkiye 1978-1979
Serpil Hamdi Tüzün Türkiye 1979-1980
Dorde Milic Yugoslavya 1980-1983
Ziya Taner Türkiye 1983-1984
Branko Stankovic Yugoslavya 1984-1986
Gordon Milne İngiltere 1987-1993
Christoph Daum Almanya 1994-1996 ve 2001-2002
Rasim Kara Türkiye 1996-1997
John Benjamin Toshack Galler 1997-1999
Karl Heinz Feldkamp Almanya 1999
Hans Peter Briegel Almanya 1999-2000
Nevio Scala İtalya 2000-2001
Mircea Lucescu Romanya 2002-2004
Vicente Del Bosque İspanya 2004-2005
Rıza Çalımbay Türkiye 2005 ve 2023
Jean Tigana Fransa 2005-2007
Ertuğrul Sağlam Türkiye 2007-2008
Mustafa Denizli Türkiye 2008-2010
Bernd Schuster Almanya 2010-2011
Tayfur Havutçu Türkiye 2011 ve 2012
Carlos Carvalhal Portekiz 2011-2012
Samet Aybaba Türkiye 2012-2013
Slaven Bilic Hırvatistan 2013-2015
Şenol Güneş Türkiye 2015-2019 ve 2022-2023
Abdullah Avcı Türkiye 2019-2020
Sergen Yalçın Türkiye 2020-2021
Önder Karaveli Türkiye 2021-2022
Valerien Ismael Fransa 2022
Burak Yılmaz Türkiye 2023
Kaynak: AA