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Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş , hazırlık maçları nda Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

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