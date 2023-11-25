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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Daniel Amartey ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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