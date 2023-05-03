İstanbul

Haber: Melike Eregizli

Nişantaşı Beşiktaş tezahüratıyla inledi

Sowa Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin Nişantaşı Develi’de yapılan basın toplantısında tezahüratlar havada uçuştu. Mekanı adeta tribüne çeviren oyuncular, hep birlikte amigo yaparak Nişantaşı’nı inletti.

Başrollerini Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş, Bülent Çolak gibi başarılı oyuncuların paylaştığı 'Aşkın Saati titiz bir çalışma sonucunda 5 Mayıs’da sinemaseverlerle buluşuyor.

Hiçbir takımı rencide etmedik

Beşiktaş ruhunu yaşayan ve bu aşkı kaleme alarak Aşkın Saati filminin ortaya çıkmasını sağlana oyuncu Özgür Özülgün, “Yıllardır Beşiktaş semtinin çerisinde yaşayan bizler olarak hiçbir takımı renciden etmeden, içinde hiçbir kötü sözü, şiddeti olmayan bir hikaye yazdım. Özellikle içinde bulunduğumuz durumdan dolayı insanların gergin ve mutsuz olduğunu bildiğimiz için bir nebze de olsa genç arkadaşlarımızı tebessüm ettirmek istedik. Karşılıklı anneleriyle, babalarıyla rahatça seyredebilecekleri bir film oldu. Üstüne basa basa söylüyorum hiçbir takımı rencide etmeden sadece Beşiktaş’ın manevi değerlerini ve semtte gecen güzel aşk hikâyesini çektik. Çok keyifli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik

Filmim başrol oyuncularından birisi olan Berat Efe Parlar, “Ben bir Beşiktaşlı olarak her taraftarın rahatlıkla izleyebileceği bir film çektiğimize inanıyorum. Filminizin birçok sahnesini Beşiktaş’ta çektik. Beşiktaş aşkını Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik” dedi.

Aşk hikayesi ve Beşiktaş aşkı bir arada

Filmin en renkli karakterinden birsi olan Ayhan Taş, “Ben gönüllü değildim. Profesyonel çalıştım. Herkesin izleyebileceği eğlenceli bir film. Su gibi akıp giden bir film. Setin enerjisi filme geçiyor. Tek sahne çeken Hayko’ya da geçiyor, film boyunca beraber rol aldığımız Pascal’a da geçiyor. Güzel bir aşkın hikayesi, hem de Beşiktaş aşkı bir arada. Filmin amacı hep beraber ailece giderek keyif almak” diyerek herkesi filme davet etti.

Aynı anda tüm dünyada vizyonda

Filmin yönetmeni Hasan Gümet: “Benim Beşiktaş aşkım çocukluğunda başladı. Maçlarda gördüğüm o Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş aşkını beyaz perdeye taşımayı ise kendime görev edindim. Şimdi ise hayalimi ve görev edindiğim amacımı yerine getiriyorum. 'Aşkın Saati’ Türk sinemasının ilk 8K tekniğiyle çekilen filmi olacak. Bu anlamda bir ilke imza attık. Büyük Beşiktaş ailesinin bu filme sahip çıkacağına inanıyoruz. Salonlarda tezahüratlarla izleneceğini düşünüyoruz. Sosyal medyadan aldığımız enerji bize bunu gösterdi. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da aynı anda vizyona girecek.”

İşitme engellileri unutmadı

Oyuncu kadrosunda yer alan sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle bilinen Cansu Fırıncı sağır sinemaseverleri unutmayarak işaret diliyle kartal dedi. “Her kes gönlünü koyarak oynadı. Profesyonelliğin haricinde her kes gönlünü koydu. Herkes Beşiktaş’ın simgesi bildiğimiz kartalı yapıyor bende işaret dilinde kartal yapacağım. Duymayan ama gönlü Beşiktaş ta atan işitme engelli taraftarımız için yapıyoruz” dedi.