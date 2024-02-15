Siyah-beyazlıların Portekiz temsilcisi Braga'dan 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Al-Musrati, "Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana burayı ve hedefleri anlattı. Paylaştığı fikirleri beğendim ve ailemle konuştuktan sonra Beşiktaş'a transfer olmaya karar verdim. Başkan Hasan Arat ile de görüştüm. Bana kulübü ve ligi anlattı. Beşiktaş'a transfer olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldim. Takımla beraber en üst seviyede olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine Ali Muhammed Al-Musrati, "Bu, tabii ki bir oyuncunun hoşuna gider. İyi bir takım olmak ve başarı kazanmak için çok para harcamanız gerekiyor. Herkese kim olduğumu göstermem gerekiyor. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak ve bu tarihin parçası olmak istiyorum." diye konuştu.

Braga'dan takım arkadaşı eski Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı ile transfer sürecinde konuştuğunu kaydeden Al-Musrati, "Bana Beşiktaş ile ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Zor bir zamanda geldim ama Beşiktaş büyük bir tarihe sahip. Takımdaki oyuncu kalitesini de görebiliyorum. Daha profesyonel olmalıyız. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Herhangi bir baskı da hissetmiyorum." şeklinde görüş belirtti.