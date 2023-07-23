İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'ı darbeden şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ı, Bakırköy'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Kennedy Caddesi'ndeki benzin istasyonunun önünde Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.

Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darbedip sözlü hakarette bulunan F.B, olay yerinden ayrıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya'dan saldırıya uğrayan Emrecan'a destek

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, geçirdiği trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan futbolcuları Emrecan Uzunhan'a destek verdi.

Çetinsaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emrecan her şeyden önce bizim kardeşimiz. Böyle bir şey asla kabul edilemez. Türk adaletine güveniyoruz! Futbolcumuza alçakça saldıran kişilerin ve özellikle Yavuz D. isimli namerdin en ağır şekilde ceza alması için camia olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Emrecan Uzunhan, Instagram hesabından "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

AA