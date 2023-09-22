Haber: Suat Ünal

İSTANBUL AA- Daha önce yayınlanmış rap şarkıları olan Selo el Turco; “Uzun zamandır içinde hayranı olduğum Fatih hoca’nın adı geçen bir şarkı yapmayı düşünüyordum. Bu şarkının onun 70. Doğum gününe denk gelmesi güzel oldu. İnşallah hoca ve tüm sevenleri şarkımı beğenir” dedi.

Oğlunun Fatih Terim’e şarkı yapmasını nasıl karşıladığını sorulan Uğur Arslan ise,

“Açıkcası Selo Fatih hoca’ya değilde Galatasaray a şarkı yapsaydı biraz bozulurdum. Ama Fatih hoca takımlar üstü, Türkiye’ye çok büyük mutluluklar yaşatmış bir hocadır, nitekim bence O nun şu an ki yeri de Milli takımın başıdır” cevabını verdi.