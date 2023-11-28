Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yaklaşırken siyah beyazlı kulüp, 2 ve 3 Aralık'ta (bu hafta sonu) gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantıları için kongre üyelerine servis hizmeti vereceğini bildirdi.

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 3 Aralık Pazar günü saat 10.00’dan itibaren BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.

Kongre Üyelerinin toplantılara ulaşımlarını kolaylaştırmak için İstanbul’un çeşitli semtlerinden BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’ne servisler kaldırılacak.



Servis saatleri ve güzergahları şöyle:

2 ARALIK CUMARTESİ – OLAĞAN İDARİ VE MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI



Bostancı İDO Deniz Otobüsleri Terminali önü – 08.30

Kadıköy Rıhtım Haldun Taner Sahnesi önü – 08.30

Bakırköy Carousel AVM önü – 08.30

Aksaray İSKİ önü – 08.30

Taksim AKM önü – 08.30

Beşiktaş Deniz Müzesi önü – 08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30, 12.00, 13.00

Zincirlikuyu Metrobüs çıkışı otobüs durakları – 08.40, 08.55, 09.10, 09.25, 09.40, 12.10, 13.10

Levent Metro çıkışı – 08.30, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30, 12.00, 13.00



(Dönüş servisleri toplantı bitişinde kalkacaktır)



3 ARALIK PAZAR – OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI



Bostancı İDO Deniz Otobüsleri Terminali önü – 08.30

Kadıköy Rıhtım Haldun Taner Sahnesi önü – 08.30

Bakırköy Carousel AVM önü – 08.30

Aksaray İSKİ önü – 08.30

Taksim AKM önü – 08.30

Beşiktaş Deniz Müzesi önü –08.30 – 15.30 arası 15 dakika arayla ring seferleri olacaktır

Zincirlikuyu Metrobüs çıkışı otobüs durakları – 08.30 – 15.30 arası 15 dakika arayla ring seferleri olacaktır

Levent Metro çıkışı – 08.30 – 15.30 arası 15 dakika arayla ring seferleri olacaktır



(Son dönüş servisleri toplantı bitişinde (Seçim sonucu açıklandığında kalkacaktır)