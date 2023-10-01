Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 49 yaşındaki Sünterler'e yapılan başarılı akciğer nakline ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Organ bağışının hayatları nasıl kurtarabileceğinin bir örneğinin daha görüldüğünü vurgulayan Koca şunları kaydetti:

"49 yaşındaki hastamız, 10 yıl önce nakli yapılan tek akciğerle hayata bağlanmıştı. Ancak son zamanlarda yaşadığı rahatsızlıklar yeniden nakil gerektirdi. Büyük umutlarla beklenen organ İzmir'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanması, nakil için bekleyen hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı. Nakil operasyonunu gerçekleştiren ekibimizi başarıları için kutluyor, hayatında yeni bir dönem başlayan hastamıza gözünüz aydın diyoruz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarının organlarını bağışlayan aileye başsağlığı diliyoruz, organ bağışı kararları her türlü takdirin ve minnettarlığın üstündedir."

Bebeğini 35 haftalıkken dünyaya getiren annenin organları bağışlandı

Edinilen bilgiye göre, Sünterler'i hayata bağlayan organ bağışı 28 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir anneden geldi.

İzmir'de 35 haftalık hamileyken bebeği sezaryen doğumla alınan anne, acil doğumunun ardından beynindeki tümör nedeniyle ameliyata alındı. Tümör ameliyatından sonra annenin beyin ölümü gerçekleşti.

Genç annenin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Göğüs Cerrahisi ve Akciğer Nakli Uzmanı Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla akciğer nakledilen Sünterler'in ise evli ve 23 yaşında bir kız babası olduğu öğrenildi.

AA