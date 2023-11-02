Washington

Biden, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Amerikan liderliği sayesinde yaralı Filistinlilerin ve yabancı uyrukluların Gazze'den güvenli çıkışını sağladık. Amerikan vatandaşlarının bugün çıkış yapmasını bekliyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla çıkış görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, "Amerikalıları Gazze'den çıkarmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." vurgusunu da yaptı.

Biden'ın açıklaması, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby'nin, "Hamas'ı ABD vatandaşlarının Gazze'den ayrılmasını engellemekle" suçlamasından bir gün sonra geldi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ABD vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını bildirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da günlük basın toplantısında, "Gazze'de iletişim halinde oldukları, ayrılma arzusunu ifade eden 400 civarında Amerikalının bulunduğunu" ve "Refah Sınır Kapısı'ndan geçen çok sayıda Amerikan vatandaşı olduğunu" açıkladı.

"ABD vatandaşları ve yabancı uyrukluların çıkışlarının önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesini bekliyoruz." diyen Miller, tüm Amerikan vatandaşlarının ve ailelerinin "mümkün olduğunca güvenli bir şekilde" Gazze'den çıktığından emin olmak istediklerini belirtti.

Sözcü Miller, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen 400 ABD vatandaşının bulunduğunu, bu sayının aile üyeleriyle birlikte 1000 civarına yükseldiğini kaydetti.

Blinken, yeniden İsrail ve Ürdün'e gidiyor

Sözcü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, cuma günü İsrail ve Ürdün'ü ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Miller, "Blinken, İsrail'in uluslararası insani hukuka uygun olarak kendini savunma hakkına olan desteğimizi yineleyecek ve sivil kayıplarını en aza indirmek için tüm tedbirlerin alınması gereğinin yanı sıra insani yardım sağlama çalışmalarımızı tartışacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ürdün ziyaretinde, "Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımın sürekli olarak ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerlerinden edilmemeleri" gereğini vurgulayacağını aktaran Miller, şunları kaydetti:

"Ayrıca (Blinken) ABD'nin, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin halkının özlemlerini yansıtan bir Filistin devletinin kurulmasını da kapsayacak şekilde Orta Doğu'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın koşullarını oluşturmak amacıyla ortaklarıyla birlikte çalışma taahhüdünü yeniden teyit edecek ve elbette, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için devam eden çalışmaları tartışmayı sürdürecek."