Vilnius, New York

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

AA