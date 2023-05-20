Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübünde başkanlık görevinde bulunduğu dönemde çoğunlukla av bıçakları üreten Sargıl, yaklaşık 10 yıl önce evinin altındaki atölyede özellikle Selçuklu ve Osmanlı zamanında savaşlarda kullanılan kılıç, miğfer gibi objeleri yapmaya başladı.

Eserlerinde genellikle çelik malzeme kullanan Sargıl, son olarak Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın replikasını üretme çabasına girişti. Uzmanlardan da destek alan Sargıl, çalışmasını 6 ayı aşkın sürede tamamladı.

Yaptığı eserleri geçen ocak ayında Bilecik Müzesi Kahraman Türk Büyükleri Savaş Aletleri Sanat Sergisi'nde halkın beğenisine sunan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kılıç ustalığında somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanı bulunan Sargıl, Halk Eğitimi Merkezinde açılacak kursta kılıç üretimini öğretecek.

Sezer Sargıl, mesleğinin iklimlendirme uzmanlığı olduğunu ancak babadan gelen av merakıyla av bıçakları ürettiğini söyledi.

Bilecik'in Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olduğunu hatırlatan Sargıl, bundan dolayı tarihe ve kılıçlara ayrı bir ilgisinin bulunduğunu dile getirdi.

Bilim insanlarına danışarak, tarihi kaynaklarda araştırmalar yaparak o dönemlerde kullanılan kılıçların aynılarını üretmeye çalıştığını belirten Sargıl, şöyle devam etti:

"Sultanların, alpların kullandığı kılıçların orijinallerini birebir yapmaya çalıştım, kendi tasarımım yok. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcılığı belgesi aldıktan sonra daha şevkle yapmaya başladım çünkü bu, devletimizin bize verdiği bir onur. Tarihe merakım sayesinde bu eserler ortaya çıktı. En sevdiğim şey tarihi araştırıp, doğrusunu bulup yapmak. Çünkü yanlış yaptığınız her şey geleceğe tarihi yanlış öğretmek demektir. Hatalı tarih de evladımın, torunumun da yanlış öğrenmesi demektir. Bu da bizim hatamız olur. O yüzden insanlara doğruyu öğretip, doğruyu bildirmemiz gerekiyor."

"Hatları kendim yazıyorum"

Sargıl, kılıç ve diğer eserleri üretmeden önce Topkapı Sarayı Müzesi'nin silah koleksiyonu arşivindeki eserlerin kilogram, büyüklük ve ölçülerinden yararlandığı ifade etti.

Zülfikar'ın birebir benzerini yapmaya karar verdiğinde bazı tarihçilerle irtibat kurduğunu, İslam ve Arap tarihine ilişkin araştırmalarının iki ay sürdüğünü aktardı.

Hazreti Ali'nin kılıcının replikasını 6 ayı aşkın bir süreçte yaptığını anlatan Sargıl, "Üzerine Nisa Suresi'nin 58. ayeti yani 'Emaneti ehline veriniz' ayetini, Allah'ın ismini işledik. Altın işlemelerle gerçek olanını yaptık. Üzerindeki işlemeler 24 ayar altındır, yaldız boya değildir. Hatları kendim yazıyorum, kabartma şeklinde işlemedir. Orijinali neyse o şekilde yapılır, üzerindeki sureler birebirdir." dedi.

Zülfikar'ın hem savunma hem de savaşma amaçlı bir kılıç olduğunu kaydeden Sargıl, 1600'lü yıllardan önce kullanılan kılıçların benzerlerini üretmenin daha kolay olduğunu belirtti.

Genellikle sipariş üzerine çalıştığını ve bir kılıcı yapmak için yaklaşık 4 ay uğraştığını vurgulayan Sargıl, şöyle konuştu:

"Halk Eğitimi Merkezinde açılacak kursta, atalarımızın kullandığı kılıçların nasıl yapıldığını ve ne anlama geldiğini öğreteceğim. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği tekrar canlandırmak istiyorum. Herkes bir kılıç yapabilir. Bunun sadece kılıç olarak bilinmemesi gerekir, kılıcın ağır olduğunu kimse düşünmesin. Ben bunu merakla öğrendim, yap olmadı, yap olmadı bu şekilde öğrendim. İyi ki de öğrenmişim, iyi ki de ata mesleğini yapmışım."

AA