Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde gerçekleştirilen Bilim Türkiye Eğitim Programlarının uygulandığı merkezlerde "Gönüllü Eğitmenlik Programı" başvruları başladı.

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan program; İstanbul, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Manisa ve Samsun'da bulunan 11 farklı merkezde gerçekleşecek. Bu merkezlerde 6-14 yaş grubuna yönelik Teknoloji, Matematik, Doğa Bilimleri, Astronomi & Havacılık, Tasarım, Girişim ve Tarım Teknolojileri Atölyeleri bulunuyor. Atölyelerde görev almak üzere öncelikli olarak Eğitim Fakültesi öğrencilerinin kabul edileceği belirtildi. Ayrıca programa PDR, Girişimcilik, Tıp gibi birçok alandan gönüllü başvuruları alınacak.



Gönüllü Eğitmenlik Programı, temmuz ve ağustos aylarında 2 aylık süreci kapsayacak. Bu 2 ay boyunca haftada en az 2 gün programa dahil olunması gerekiyor. Programı tamamlayan gönüllü eğitmenlere ise sertifika verilecek.



Program kapsamında beklenen görevlerse şunlar;

Atölye eğitimleri sırasında atölye eğitmenine yardımcı olmak.

Ders programı geliştirme çalışmalarına destek olmak.

Öğrenci ve veli iletişimi.

Görev yapılan merkezde mevcut ise sergi rehberi ve planetaryan olarak görev yapmak.



Son başvuru tarihi 30 Haziran 2023!



Programa başvuru için tıklayınız.