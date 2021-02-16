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Uzmanı uyardı: Sosyal medya doğru okunmalı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya da insanların vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Sosyal medya uzmanı Yunus Sedat Aydın, platformların doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Günümüzde dijital bilgi kirliliği giderek arttı. Sosyal medya doğru okunmalı. Önümüze sunulan her bilgiye inanmayı bırakmalıyız” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Şubat 2021 Salı 16:19
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Uzmanı uyardı: Sosyal medya doğru okunmalı

İSTANBUL - Sosyal medyanın bilinmeyen taraflarından bahseden Yunus Sedat Aydın, dijitalde bilgi kirliliğinin giderek daha da arttığına değinerek önümüze gelen bilgileri başka platformlardan doğrulatarak kontrol edilmesinin faydalı olacağını açıkladı. Her şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini belirten Aydın, “Dijital çağda yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon ve bu telefonların bağlı bulunduğu sosyal medya hesapları var. Birçoğumuz, zamanımızın belirli bir kısmını Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi platformlara ayırıyoruz. Elbette, bu platformlarda her gün yeni yeni bilgilerle karşılaşıyoruz. Geleneksel medyadan farklı olarak, dijital ortamlar her türlü bilgi kirliliğine ve söylentiye açık oluyor. Kimliği belli olmayan kullanıcılar ortaya farklı iddialar atıp gündemi değiştirebiliyor” diye konuştu.
 

“SOSYAL MEDYAYI DOĞRU OKUMALIYIZ”

Böyle durumlarda en büyük rolün kişilere düştüğünü ifade eden Aydın, “Artık, önümüze sunulan her bilgiye inanmayı bırakmalıyız. Karşımıza çıkan haberleri sorgulamak ve onların doğru olup olmadığını araştırmak en temel prensibimiz olmalı. Markalar veya gündem belirleme gücüne sahip kişiler insanları yönlendirmek için zaman zaman kampanyalar üretiyor. Ortaya atılan, ilk bakışta doğru gibi görünen içerikler insanları yönetmek ve yönlendirmek için kullanılıyor. Daha sonra baktığınızda, ilgili marka veya kişiye yönelik düşüncelerinizin şekillendirildiğini görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘’DOĞRU AMAÇ İÇİN KULLANILDIĞINDA DİJİTAL DÜNYA BULUNMAZ BİR NİMETTİR’’

Sosyal medyanın dikkat istediğini vurgulayan Aydın, “Tüm bu bilgi kirliliğinden arındığınızda, eğer doğru amaç için kullanırsanız dijital dünya bulunmaz bir nimete dönüşür. Günlük aktivitelerinizden veya hobilerinizden paylaşımlar yaparak insanlara sesinizi duyurmak şöyle dursun, internet üzerinden birçok faydalı bilgiye ücretsiz erişebilir haldeyiz. Yeni meziyetler kazanmak, kendini geliştirmek ve hedeflerine ulaşmak isteyenler için sınırsız yararlı içerik biz kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Tüm dostlarıma, sosyal medyayı bu bilinçle kullanmalarını öneririm” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uzmanından UyarıSosyal MedyaTeknoloji
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