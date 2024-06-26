Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.
Kaynak: AA