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Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

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