WASHİNGTON AA- ABD Hazine Bakanlığının Sudan'da çatışma tarafları ile ilişkili şirketleri yaptırım listesine almasından sonra Blinken da bir açıklama yaptı.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Mayıs tarihli Başkanlık Kararnamesi gereğince Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı üç önlem uyguladıklarını ifade etti.

Sudan ordusu ile HDK'nin Cidde'de üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmemesine yanıt olarak bu adımları attıklarını kaydeden Blinken, "ABD, Sudan'da görev yapan Sudan Silahlı Kuvvetleri, HDK yetkilileri ve eski Ömer el-Beşir rejimi liderleri de dahil olmak üzere Sudan'ın demokratik geçiş sürecini aksatan ve buna ortak olan belirli kişilere vize kısıtlamaları getiriyor." bilgisini verdi.

HDK'ye bağlı bir altın madenciliği şirketi olan Al Junaid ve HDK için ekipman temin eden Tradive General Trading'in yaptırım listesine alındığını belirten Blinken, Sudan hükümetinin kontrolündeki Sudan Master Technology ile Defense Industry System adlı şirket ve kuruluşların da Hazine tarafından yaptırım listesine alındığını hatırlattı.

Blinken ayrıca Dışişleri, Hazine, Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID), ilk olarak Mayıs 2022'de yapılan İş Danışma Bildirgesini güncelleyerek, çatışma bölgelerinden altın ticareti ve ordu ya da HDK'ye ait kuruluşlarla iş yapma konusunda ABD işletmelerini uyardığını kaydetti.

ABD'li bakan, "İnsani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanması, silahların susturulması ve Sudan'da barışın, güvenliğin ve istikrarın yeniden tesis edilmesi konularında ilave önlemler almaya hazırız ve taraflarla yakın temas halinde bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.