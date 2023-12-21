İstanbul

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporuna göre, ülke genelinde 4,5 milyon kişi felaketler ve çatışmalardan ötürü evini terk etmek zorunda kaldı.

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Yaklaşık 120 milyon nüfuslu ülkede 20 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, sadece son 3 ayda 1,5 milyon kişi sel ve heyelanlardan olumsuz etkilendi.

Ülkenin Amhara, Tigray ve Afar eyaletlerinde 5 milyon kişi, kuraklık benzeri şartlarla karşı karşıya kaldı.

Tigray eyaletinde 2 yıl süren çatışmalardan sonra şimdi de Amhara eyaletinde süren çatışmalar gıda güvenliğini olumsuz etkiledi.

BM, bölgeye gerekli yardımın ulaştırılması için 4 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA