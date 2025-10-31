NEW YORK (AA) - BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

2 Kasım'ın 'Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü' olarak anılacak olması nedeniyle Dujarric, dünya çapında, özellikle de Gazze Şeridi'nde gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri hatırlattı.

Dujarric, 'Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu.' dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in, gazeteci cinayetlerinin 'bağımsız ve tarafsız' şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdit olduğunu vurguladı.

Dujarric, 'Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz' ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.

Muhabir: İslam Doğru