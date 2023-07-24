Tüm zamanların değişmeyen kadını Ajda Pekkan’ı, Bodrum Antik Tiyatro’da canlı izledim. Konser salonu tıklım tıklım doluydu. Sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Ruhu herkesten çok genç. Konser biletleri günler öncesinden tükenen sanatçımız 1977'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılıyor.

Çocukluğumda çikletlerin içinden çıkan fotoğraflarını biriktirirdim. Sahne ve ışık şovları ile konserde hiç eksilmeyen dinamizmini gördüm.

Zaman herkese eşit davranıyor mu?

“Böyle bir star ile aynı çağda yaşıyorum, görmeliyim.” dediğim gün konserine gittim. 12 Şubat 1946 doğumlu efsane şarkıcımız Bodrum Antik tiyatroda yaklaşık 3 saatlik bir performans sergiledi. Bu nasıl bir perfrmans, şaşırmamak elde değil. 80’e 3 kala bu enerji nasıl mümkün olabiliyor? Yıllarca süren nasıl bir özen böyle? Öz disiplinine hayran kaldım. Kendini her daim geliştirmiş; amasız, fakatsız ses ve ışık var. İzlerken, hem şaşırdım, hem de yaşam enerjisi doldum. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan sanatçı özel yaratılmış. Zaman ayrıcalık tanımış.

Nasıl güzel, nasıl çekici. Sadece görüntü olarak değil ses olarak da mükemmel.

Yaklaşık 5000 kişiye konser veren efsane sanatçımız, şarkılarını hala gençliğinde okuduğu tonlarda okudu. Konserin ilk bölümünde kendisini izlemeye gelen şarkıcı Selin Geçit’i sahneye davet etti. “Selin çok beğendiğim bir ses “ diyerek düet yaptı. Unutulmayacak bir gece yaşatan Ajda Pekkan şarkılarının çoğunu izleyicileri ile birlikte söyledi.

Şıklığı, zarafeti ve sahnede duruşu, dansları ile bütünleşmiş bir sanatçıyı yakından gördüm.

Starımız sahnede saçıyla, makyajıyla bir yıldız gibi parlıyordu. Örnek alınası güçlü bir kadın. Kendisini yakından gördükten sonra sevgim ve saygım milyon kat arttı. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca olmak üzere pek çok dilde şarkılar söyledi.

Yaş alırken, yıllara aldırmadan hayata tutunmuş, hayatını en güzel haliyle yaşamış ve yaşıyor. Çizgisini bozmadan bu kadar yıl sanat yapmak gerçekten büyük başarı.

Seyirci etkileşimi çok iyiydi. Bodrum Antik Tiyatroda “ Ajda, Ajdaaaa, Ajdaaa…” sesleri yeri göğü inletti. Konser sonrası alkış yağmuruna tutuldu. “ Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız.” diyerek teşekkür etti.

Dünyada dik duran bu sanatçımızın ömrüne bir ömür daha eklenmeli. Şarkılarını sıkılmadan saatlerce dinleyebilirim. "Uykusuz Her Gece" ,” Palavra”, "Kimler Geldi Kimler Geçti", "Bambaşka Biri", “ Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile”gibi şarkılarıyla Türkiye'de müzik tarihinde önemli bir rol oynadı.

Ajda’nın özellikle bir şarkısı var ki;

"Hoş gör sen affet gitsin aldırma, büyüklük sen de kalsın sonunda" Hadi Hoş görelim…

Her daim iz bırakan, çağımızın benzersiz süper starına uzun ve sağlıklı ömür diliyorum.

(Haber: Nezahat Göçmen)