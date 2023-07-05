İSTANBUL- Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en büyük Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence buluşması GameX, 30 Ağustos’ta başlıyor. 30 Ağustos – 2 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan GameX 2023’te Tencent, 4 yeni oyununun tanıtımını yanı sıra oyuncular için heyecan verici çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Her yıl 100 binin üzerinde gencin ziyaret ettiği GameX’in 17. yılında, 150 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

Tencent, GameX 2023’te 4 yeni oyunun tanıtımını yapacak

GameX 2023’e 1.500 m2’lik stantla katılacak olan Tencent, Türkiye’nin en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE’ın yanı sıra 4 ayrı oyunu için hazırlanan etkinlik alanlarıyla oyun severleri karşılayacak. Stantlarına kuracakları dev sahnede ünlü isimlerden çeşitli sahne performansları ve 40’ı aşkın içerik üretici ile buluşma etkinlikleri düzenleyecek olan Tencent ayrıca GameX ziyaretçilerine özel olarak Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecanlı Watch Party etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, GameX 2023’teki yeni oyunlarının lansmanlarıyla birlikte Tencent’in Türkiye pazarındaki çalışmalarını şu sözlerle açıkladı:

“Bu yıl GameX’te hem çok daha büyük bir alana yayılıyor hem de uzun süredir üzerinde çalıştığımız büyük projeleri ilk defa oyun severler ile buluşturuyoruz. PUBG MOBILE ile fuarda çeşitli sahne performansları, buluşma etkinlikleri ve sürpriz hediyelerle dolu birbirinden heyecanlı aktivitelere imza atacağız. Oyuncular tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan UNDAWN ve yakın zamanda Türkiye’deki oyun severlerle buluşturacağımız SYNCED, Honor of Kings ve NBA Infinite oyunlarımızın tanıtımını da GameX fuarında gerçekleştireceğiz. Ayrıca 500.000 TL ödül havuzu ile Türkiye’nin en büyük amatör topluluk turnuvası olan 3. Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın heyecan dolu Watch Party etkinliği ile esporun rekabetçi ruhunu GameX ziyaretçilerine yaşatacağız. Bizim için en önemli gelişmelerden biri de esporun en büyük organizasyonlarından olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) finallerine bu yıl ilk kez İstanbul’da ev sahipliği yapacak olmamız. Tüm dünyanın gözünü Türkiye’ye çevirecek bu büyük etkinlik öncesi oyuncularımız, içerik üreticilerimiz, esporcularımız ve tüm paydaşlarımızla GameX’te bir araya gelmek için heyecanlıyız.”

HABER: METE YILMAZ