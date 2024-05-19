Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü, Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin üçüncü bölümü Simsoft Bilgisayar Teknolojileri Yazılım Ekip Lideri olarak görev yapan 28 yaşındaki Cem Şahan'a ayrıldı.

Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamladığını ifade eden Şahan, savunma sanayisine olan ilgisi nedeniyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdiğini söyledi.

"Küçüklüğümden beri teknolojiye, elektronik cihazlara ve bilgisayarlara merakım vardı. Mühendislik benim hayalimdi." diyen Şahan, bilgisayar mühendisliğinin de yenilikçi ve çözüm gerektiren meslek olduğu için kendisini cezbettiğini ve severek yaptığını vurguladı.

Simsoft'ta gerçek zamanlı işletim sistemleri, test yazılım, simülasyon gibi çeşitli projelerde görev aldığını anlatan Şahan, şöyle konuştu:

"Şu anda havacılık üzerine, test ve simülasyon yazılımları üzerinde çalışıyorum. Bu projeler uçuş kontrol sistemleri, silah ve hedefleme sistemleri, aviyonik sistemler gibi cihazların simülasyonlarının kodlanması ve test altyapısının oluşturulması gibi görevleri içeriyor. Test ve simülasyon yazılımları havacılık alanında teknolojik ilerlemenin anahtarını oluşturuyor. Bu projeler uçak sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanması gibi sistemlerin altyapısını oluşturuyor.

Simülasyon projeleri uçak sistemlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, gerçek hayatta ve sahada test yapmak ve geliştirilmek zaman ve maliyet açısından çok külfetli olabiliyor. Bu projeler sayesinde uçaklardaki yazılımların simülasyon ortamlarında test edilip, doğrulanması, kabiliyetlerinin otomatize şekilde doğrulanması sağlanıyor."

Sahada bazı problemlerin önüne geçebilmek için simülasyon ortamlarında testler gerçekleştirdiklerini belirten Şahan, "Bizim ürettiğimiz, kodladığımız yazılımlar da insan kaynaklı hataların önüne geçiyor ve bu sistemlerin çok hızlı şekilde geliştirilmesine, test edilmesine ve doğrulanmasına katkı sağlıyor." dedi.

Dahası için gelişim ve yeni teknolojileri takip

Kariyerinde daha ileri teknolojiye sahip, daha akıllı yazılımlar geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Şahan, bu hedeflerini geliştirmek için de kendini sürekli geliştirdiğini ve yeni teknolojilere adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Savunma sanayisi ve bir yüksek teknoloji şirketinde görev yapmasına ilişkin duygularını paylaşan Şahan, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz, kodladığımız yazılımların sahada çok fazla kullanılması bizim için bir onur kaynağı. Şu an ülkemizde üretilen uçaklar, hava araçları bu yazılımlarla test ediliyor ve sahaya çıkmadan önce bu yazılımlarla doğrulanıyor. Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü bizlere teknolojinin ve bilimin öncülüğünde ilerlememiz gerektiğini hatırlatıyor. Biz de ekip olarak bu ilkeye sonuna kadar bağlıyız."

"Sanayi ve üniversite işbirliği biraz daha artabilir"

Mühendis adaylarına tavsiyelerde bulunan Şahan, teknolojinin sürekli geliştiğini ve yenilendiğini, bu yüzden kendilerini sürekli güncel tutmaları gerektiğini söyledi. Rekabetin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Şahan, şöyle konuştu:

"Kariyer planlaması yapsınlar, kısa-uzun vadeli ve bu yönde hareket etsinler. Pratik deneyimler kazansınlar. Teorik bilgi çok önemli, ancak pratik tecrübe de bir o kadar değerli. Mümkünse staj yapsınlar veya gerçek hayat problemleriyle karşılaşsınlar. Bir de 'iş işte öğrenilir' şeklinde bir bakış açısı var. Buna ben de katılıyorum ama işin işte öğrenilmesi için üniversitelerimizde gerekli altyapının sağlanması gerekiyor.

Mühendis adaylarımız gerçek hayattaki projelere adapte edilebilir üniversitelerde. Sanayi ve üniversite işbirliği biraz daha artabilir. Üniversitelerde bir altyapı oluşturuluyor aslında. İş hayatında da bu altyapının üstüne teknik anlamda bir şeyler inşa ediliyor. Bunu bir öneri olarak sunabilirim."