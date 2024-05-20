Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının göndere çekildiği Cumhurbaşkanlığı binasına, Türkiye’nin ürettiği yerli otomobil TOGG ile gelen Büyükelçi Uyanık, burada Cumhurbaşkanlığı protokol yetkilileri ve resmi kıta tarafından karşılandı.

Büyükelçi Uyanık, güven mektubunu sunduktan sonra yine Cumhurbaşkanlığı önünde hazır bulunan resmi kıtayı selamladı. Bunun ardından İstiklal Marşı çalındı.

Tören sonrası başkent Sofya merkezindeki Aleksandar Nevski Meydanı'na geçen Büyükelçi Uyanık, buradaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

"Bulgaristan komşu, NATO müttefiki ve dost bir ülke"

Güven mektubunu sunması dolayısıyla açıklamalarda bulunan Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, Türk diplomatı olarak Bulgaristan’da görev yapmanın büyük onur ve şeref olduğunu belirtti.

Uyanık, "Bulgaristan bizim için komşu olması, NATO müttefiki olması ve dost olması hasebiyle önemli bir ülke. İlişkilerimize çok değer veriyoruz. İlişkilerimizde birçok alanda büyük potansiyel var. Özellikle son dönemdeki üst düzey karşılıklı ikili ziyaretlerle iyi bir ivme kazandı, zaten çok iyi durumda olan ilişkilerimiz." dedi.

İkili ekonomik münasebetlere değinen Uyanık, karşılıklı ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna, Bulgaristan’daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar doları aştığına vurgu yaptı.

"İş adamlarımızın Bulgaristan’a yatırım yapma konusunda büyük ilgisi var." diyen Uyanık, yakında Bulgaristan’ın Bansko şehrinde iş forumu düzenleneceğini ve yatırımların ivmesinin sürdürüleceğini kaydetti.