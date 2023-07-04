Yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olması, temiz havası ve doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bolu, yeşilin tonlarını ve zengin canlı çeşitliliğini barındıran tabiat parklarıyla 9 gün süren bayram tatilini dolu dolu geçirdi.

Kent merkezine yakın bölgelerde veya ilçelerde yer alan parkların girişlerinde, tatil süresince uzun araç kuyrukları oluştu, otoparklar ve piknik alanları doldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün verilerine göre, doğaseverlerin sıklıkla tercih ettiği Yedigöller Milli Parkı'nı 16 bin 720, Abant Gölü Milli Parkı'nı 49 bin 270 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı 31 bin 94 kişi gezdi.

Kentin diğer doğal güzelliklerinden Kıbrıscık ilçesindeki Göksu Tabiat Parkı'nı 1064, Göynük ilçesinde yer alan Sünnet Gölü Tabiat Parkı'nı 191, Mudurnu sınırları içerisindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nı 334 ve yine Kıbrıscık'taki Karagöl Tabiat Parkı'nı 1545 kişi ziyaret etti.

AA