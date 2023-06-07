Ankara

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Türkiye'nin herkesin güvenini kazanmış bir ülke olduğunu belirterek, "Bosna Hersek'te giderek önem kazanan bir nokta var ki o da Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki güçlü siyasi etkisi, daha doğrusu sürekli çatışma ve tehlike olasılığı olan bir bölgede sorunların çözümündeki etkisi diyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Ankara'ya gelen Komsic, Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerini ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Komsic, iki ülkeyi birbirine bağlayan uzun tarihi, geleneği ve kültürü olduğunu dile getirerek, ilişkileri "geleneksel ve dostane" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde, Türkiye'nin sadece Bosna Hersek değil tüm Batı Balkanlar ile ilişkilerinin daha iyi seviyeye ulaştığını vurgulayan Komsic, "Türkiye, Batı Balkanlar'da hem ülkelerin iç meselelerinde hem de Bosna Hersek'te olduğu gibi bölge ilişkilerinde güvenilecek bir dost ve istikrar faktörü haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Komsic, "Örneğin, son dönemde Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginlikte Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sorunun çözümünde Erdoğan’ın da devreye girmesini rica etti." diyerek, Türkiye'nin Batı Balkanlar'da yaşananlara karşı rolünü olumlu karşıladığını aktardı.

Türkiye’nin, Batı Balkanlar’ın istikrarında aktif rol oynadığına dikkati çeken Komsic, Bosna Hersek başta olmak üzere bölgede etkisinin giderek arttığını ve bunun da ABD, İngiltere ve AB ülkelerinde bir tür hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Komsic, beklentilerin Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceği yönünde olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimdeki galibiyetinin ikili ilişkilerin daha iyi olacağı yönünde umut verdiğini söyleyen Komsic, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te giderek önem kazanan bir nokta var ki o da Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki güçlü siyasi etkisi, daha doğrusu sürekli çatışma ve tehlike olasılığı olan bir bölgede sorunların çözümündeki etkisi diyebilirim. Türkiye bölge ülkelerinin tamamında otorite sahibi ve herkesin güvenini kazanmış bir ülke."

AA