Haber: Damla Oya Erman

Pitt, 18 Aralık 1963 tarihinde Shawnee, Oklahoma'da doğdu. Kariyerine 1987 yılında başlayan oyuncu, geniş bir filmografisiyle hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin takdirini kazandı.

Brad Pitt, ilk büyük çıkışını 1991 yapımı "Thelma ve Louise" filmindeki rolüyle yaptı. Ancak gerçek ününü 1994 yapımı "Fight Club" ve "Se7en" gibi filmlerle kazandı. Pitt'in oyunculuğundaki çeşitlilik, onu farklı türlerdeki yapımlarda başarılı kıldı. "Interview with the Vampire", "Legends of the Fall" ve "A River Runs Through It" gibi romantik dramalarla da adından söz ettirdi.

2000'lerde Brad Pitt, hem oyuncu hem de yapımcı olarak büyük projelerde yer aldı. "Ocean's Eleven" serisi, "Troy", "Mr. & Mrs. Smith", "Inglourious Basterds" ve "The Curious Case of Benjamin Button" gibi filmlerle büyük başarılar elde etti. Ayrıca, "Moneyball" ve "12 Years a Slave" gibi yapımlarla da oyunculuğuyla önemli ödüller kazandı.

Brad Pitt'in kariyerinin zirvesi, 2019 yılında "Once Upon a Time in Hollywood" filmiyle geldi. Quentin Tarantino'nun yönettiği bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

Pitt, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda yapımcı olarak da büyük başarılara imza attı. Plan B Entertainment adlı yapım şirketiyle birçok ödüllü filmi destekledi ve üretti. "12 Years a Slave" ve "Moonlight" gibi yapımlarla En İyi Film dalında Oscar ödülü kazandı.

Brad Pitt'in kariyeri boyunca elde ettiği başarılar ve etkileyici filmografisi, onu sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri haline getirdi. Hem oyunculuk becerisi hem de işine olan tutkusuyla izleyicileri ve meslektaşları tarafından saygıyla anılmaya devam ediyor.