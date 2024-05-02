moodlive.org'tan yapılan açıklamaya göre, sanatçı tarafından yeniden düzenlenen eser, piyano versiyonu olarak kayıt edildi.

Daha önceden yayınladığı "Outtakes" albümünde İran şarkısı "Jane Maryam"ı dahil eden sanatçı, bu kez Türkiye'den Aşık Veysel'in eserini yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grinko, şarkının sözlerinin kendisini çok derinden etkilediğini belirterek, "Aşık Veysel'in müzikal yaklaşımını kendime yakın hissettim. Şarkıyı her ne kadar enstrümantal olarak kaydetmiş olsam da sözleri, hayatı çok sade ama etkileyici bir dille anlatıyor. Ayrıca Türkiye'de, Azerbaycan'da ve İran'da verdiğim konserlerde kat ettiğim binlerce kilometre, beni bu şarkıya daha da yakın hissettirdi. Aslında bu şarkıyla bugüne dek konserlerime gelen Türk dinleyicilerime bir teşekkür etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Eser, sanatçının 3 şarkılık "Outtakes 2" isimli kısa albümünden yayınlanacak ilk çalışma olacak. Albümde ayrıca "Once Upon A Time" ve "Velvet Elephant" şarkılarının farklı versiyonları da yer alacak.

Sanatçının 2018'de yayınladığı "Outtakes" albümünün devamı niteliğinde olan "Outtakes 2" albümünün tamamı 21 Haziran'da yayınlanacak.

Evgeny Grinko, 2013'ten bu yana Türkiye'de 158 kez konser verdi. Edirne'den Van'a, Hatay'dan Trabzon'a kadar birçok şehri ziyaret eden sanatçı, Outtakes 2'nin yayınlanmasının ardından, ilk Avrupa konserini 27 Haziran'da Berlin'de gerçekleştirecek.