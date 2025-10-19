İyi haftasonları DOSTLARIM!

Bugün günlerden TÜRK GÜNÜ.

KKTC’YE SELAM OLSUN ÇUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VAR BUGÜN…

KKTC VATANDAŞLARI ÜNİTER VE BAĞIMSIZ DEVLETDEN YANA OYUNUZU KULLANIN KENDİNİZ İÇİN!

…

ÇÖZÜM SÜRECİ GARABETİNDE YETİM KALMIŞTI TÜRKLER…

Yeni bir ÇÖZÜM SÜRECİ devam ediyor,üstelik milliyetçiliği şiar edinmiş MHP desteği ile…

Vah benim ÖKSÜZ TÜRKLÜĞÜM yanında VAH BENİM YETİM TÜRKLERİM!

…

Kİ BASKIYA MARUZ KALAN YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER,AVRUPA VE BATI TRAKYA VE MUSUL KERKÜK’ten GELMEK İSTEYİNCE “ÖNCE TC.VATANDAŞI”diyen zihniyet yıllardır “ENSAR yakını” diyerek TÜRKLER DIŞINDAKİ HERKESİ KATTI İÇİMİZE!



…

ATATÜRK geldi yine aklıma ve “BENİM DOĞUŞUMDAKİ EN BÜYÜK OLAĞANÜSTÜLÜK,TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELMEMDİR” sözü…

İyi ki var ki akıl sağlığımı kontrol edebiliyorum.

…

Bugün günlerden TÜRK ve AZERBAYCAN !

AZERBAYCAN 🇦🇿 GARDAŞIM,

Kuruluşun kutlansın, kutlu olsun.

AZERBAYCAN bağımsızlığına kolay kavuşmadı.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından, Azerbaycan halkı bağımsızlığını ilan etti.

Azerbaycan Ali Meclisi, 18 Ekim 1991 oturumunda tarihi ''Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı'' adlı anayasal tasarıyı oybirliği ile kabul etti.

Bu gelişmenin akabinde 29 Aralık 1991 yılında Azerbaycan'da halkoylaması düzenlenerek: ''Siz 'Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlığı’ anayasa tasarısını onaylıyor musunuz?'' sorusu soruldu. Azerbaycan halkı Azerbaycan'ın bağımsızlığından yana oy kullanınca Mayıs 1992'de Azerbaycan Milli Meclisi, Üzeyir Hacibeyov'un bestesi ve Ahmet Cavad'ın şiiri ile Azerbaycan İstiklal Marşı'nı onayladı. Hemen ardından, parlamento tarafından, 3 renkli ve ay yıldızlı Devlet Bayrağı ve Devlet Arması da onaylandı.

İşte bu nedenle 18 Ekim 1991 tarihi AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ olarak kutlanmaya başlandı.

AZERBAYCAN KURULUŞUNUN 34.yıldönümü kutlu olsun,kutlansın Türk illerinde.



...

ULU ÖNDER ATATÜRK,TÜRKİ CUMHURİYETLERİN ÖNEMİNİ ve TÜRK CUMHURİYETLERİNİN BAĞIMSIZLIKLARINA KAVUŞACAĞINI 1933 yılında gördü ve şöyle dile getirdi:

"Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır.

Fakat, yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Bugün Rusya’nın elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni dengeye ulaşabilir.

İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir.

Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.

Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür. İnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür.Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz.

Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz, bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. Rusya bir gün dağılacaktır. O zaman Türkiye onlar için örnek bir ülke olacaktır.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.

…

Yapabildik mi ?KOCA BİR HAYIR!

Ama umut her daim yukarıdaki ATATÜRK FELSEFESİNDE saklı!

…

Resulzade ile bitireyim sözümü:

“BİR DEFA YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ”.

Tarihle ATATÜRK ile kalınız...

