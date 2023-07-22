İSTANBUL- Televizyon ekranında büyük ilgi gören çizgi film serisi Bulmaca Kulesi, sinemaya uyarlanan ilk filmin ardından “Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş” ile beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Ahmet Erdal’ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda Ahmet Erdal ile birlikte Ahmet Ercan oturuyor. Senaryosunu Ahmet Ercan’ın kaleme aldığı film çocukları heyecan dolu bir maceraya ortak ediyor.

Bulmaca Kulesi'nin kahramanlarının maceraları devam ediyor

Filmin ana karakterleri olan Aslı, Can ve Mert 3 yakın arkadaştır. Yolları bir kaza sonucu Bulmaca Kulesi’ne düşer. Eve dönmeleri için bazı kayıp kitapları bulmaları gerekmektedir. 3 çocuk takım çalışmasıyla bulmacaları çözerler ve tüm kayıp kitapları bulurlar. Bulmaca Kulesi Koruyucusu Lugaz Usta, çocukların takım çalışmasını beğenir, onlara çıraklık teklifinde bulunur. Sonra eve dönmeleri için onlara bir geçit açar. Çocuklar tam geçitten geçerken İskender gelir. İskender, Lugaz Usta’nın eski çırağıdır. Pogomot robotlardan birini kontrol ederek Lugaz Usta’yı esir alır. Bulmaca Kulesi’ni yöneten asaya el koyar. Amacı Bulmaca Kulesi’nin hazinelerine sahip olmaktır. Bunun üzerine çocuklar eve dönmekten vazgeçerler. Devkuş’a gidip Lugaz Usta’yı kurtarmak için plan yaparlar. Bu sırada İskender ve kontrol ettiği pogomot robotlar Devkuş’un etrafını sarar. Çocuklar çıkış yolu ararken Devkuş’u hareket ettiren kabini bulurlar. Devkuş’un altından ayaklar, çatısından kanatlar çıkar. Çocuklar Devkuş ile kaçarlar. Doğruca Lugaz Usta’nın bulunduğu Zindan Kule’ye giderler. Lugaz Usta’yı kurtaramazlar ama hazine odasında yedek bir asanın olduğunu öğrenirler. Hazine odasına giderken Mert takımdan ayrılır. İskender, arkada kalan Aslı ve Can’ı yakalar. Onları Antik tiyatroya hapseder. Mert, hazine odasının 1. bulmacasını çözer ama 2. bulmacasında takılır. Çünkü 2. bulmaca ancak takım çalışmasıyla çözülebilir. Mert hatasını anlar, arkadaşlarını kurtarır. Takım çalışmasıyla 2. bulmacayı çözerler. Hazine odasındayken İskender gelir. Mert yedek asayı alır ve İskender ile dövüşür. Takım çalışmasıyla İskender’i yenerler. Böylece çocuklar gönül rahatlığıyla eve geri dönerler.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Bulmaca Kulesi 2: “Eve Dönüş”, 28 Temmuz’da sinemalarda olacak.

HABER: ERCAN AYDIN