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Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, geçen haftaki Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum mağlubiyetleriyle 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Harry Kane'nin golü ile Bayern Münih, 1-0 öne geçerken Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada Harry Kane, 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç da 2-1 sona erdi.

Bundesliga 'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih , 23. hafta mücadelesinde Leipzig 'i konuk etti.

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