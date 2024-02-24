Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, 23. hafta mücadelesinde Leipzig'i konuk etti.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 56. dakikasında Harry Kane'nin golü ile Bayern Münih, 1-0 öne geçerken Leipzig, 70. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada Harry Kane, 90+1'de kendisinin ve takımın 2. golünü buldu ve maç da 2-1 sona erdi.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, geçen haftaki Bayer Leverkusen, Lazio ve Bochum mağlubiyetleriyle 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

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Bundesliga'da Bayer Leverkusen 61 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 53 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA