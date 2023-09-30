Bir sene önce darbeyle başa gelen Traore, yönetimde geçen bir yıla ilişkin devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Traore, mevcut anayasanın sadece bir grup elitin görüşlerini yansıttığını belirterek, anayasada kısmı değişiklik yapacaklarını dile getirdi.

Burkina Faso, herkesin oy kullanabileceği kadar güvenli hale gelmedikçe seçime gidilmeyeceğini ve seçimlerin, güvenlikle karşılaştırıldığında bir "öncelik" olmadığını kaydetti.

Öte yandan Traore'nin yönetime geçmesinin birinci yıl dönümü vesilesiyle de başkent Vagadugu sokaklarında toplanan destekçileri ellerinde Traore'nin fotoğraflarını taşıdı.

Darbe girişimi

Fransız yayın organı Jeune Afrique, hafta başında yayınladığı 2 makalede, Burkina Faso'da kışlalarda memnuniyetsizlik yaşandığı ve gerilimin arttığını yazmıştı.

Makalelerden sonra "ülkede kaos yarattığı gerekçesiyle" derginin ülkede satışına yasak gelmiş, internet sitesine de erişim engeli getirilmişti.

Bunun üzerine 26 Eylül'de başkent Vagadugu'da yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Traore'ye desteklerini göstermek için sokağa çıkmıştı.

Ertesi gün ise hükümet, ülkede bir darbe girişimi yaşandığı ve engellendiğini duyurmuş, girişimle ilgili yüksek rütbeli 4 asker tutuklanmıştı.

Seçimlerin Temmuz 2024'te yapılması planlanıyordu

Mevcut askeri yönetimin Cumhurbaşkanı Yüzbaşı Traore, Eylül 2022'de yaptığı darbeyle, Ocak 2022'de yine darbeyle başa geçen Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.

O dönem 34 yaşında olan Traore, dünyanın en genç lideri olarak tarihe geçmişti.

Traore, cumhurbaşkanı olarak yemin ettiğinde ülkedeki güvenlik durumunu 2-3 ay içinde düzeltme sözü vermiş ve seçimlerin Temmuz 2024'te düzenleneceğini duyurmuştu.

Batı Afrika'da Sahel kuşağında yer alan 22 milyon nüfuslu Burkina Faso, Mali ve Nijer ile "Liptako Gourma" isimli ortak bir sınır hattı paylaşıyor.

Almanya'nın yüzölçümünden büyük olan Liptako-Gourma'da El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

AA