Bursa

BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (ABD) yüksek lisans öğrencisinin çalıştığı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Geliştirme Destek Programları kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şeyma Korucu’nun "Akciğer Kanserinin Ön Tanısı için Metal Yüklü Grafen Yapılarının Biyosensör Olarak Kullanılabilirliği Üzerine DFT Çalışması" başlıklı yüksek lisans tez projesi, TÜBİTAK tarafından İleri Fonksiyonel Malzeme ve Enerjik Malzeme Teknolojileri dalında destek alacak.

Projenin akademik danışmanlığını ise BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fellah, akciğer kanserlerinin sadece yüzde 16’sının erken evrede saptandığını ifade etti.

Hastalıktan kaynaklanan ölümlerin büyük bir kısmının geç teşhis yüzünden olduğuna dikkati çeken Fellah, "Henüz akciğer kanserinde ön teşhis için etkin bir yöntem tanımlanmadı. Erken evrede tanıya imkan veren yöntemlere dünya çapında ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şeyma Korucu, hazırladığı projenin fen, mühendislik ve tıp bilimleri açısından değer taşıdığı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

İstatistiklere yansıyan verilere göre dünya çapında artan vaka sayısında ve ölüm riski en yüksek olan kanser türünün akciğer kanseri olduğunu belirten Korucu, şunları kaydetti:

"Ön tanı biyosensörünün geliştirilmesini hedefliyoruz. Bunun için öncelikle çalışmada kuantum kimyasal veriler elde edilecek. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) altyapısı ile kuantum kimyasal yöntemler tanımlanması planlıyoruz. Projenin sonucunda metal yüklenmiş grafen yapılarının akciğer kanserinin ön tespitinde kullanılacak bir biyosensör için uygunluğunu göstererek, deneysel olarak yapılacak olan çalışmalara öncülük etmesi temel amacımızdır."

AA