Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yakınlaştığı Aras Bulut İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen oyuncu Buse Meral dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Meral, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsun?" sorusuna "Güzel, her şey çok keyifli şu an... Mutluyum" cevabını verdi. Aynı zamanda NOW TV ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisinde Leyla rolünü oynayan Meral, özel hayatının işlerini önüne geçmesini istemediğini de sözlerine ekledi.