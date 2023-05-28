İSTANBUL- Zorlu PSM sahne arkasında doyasıya muhabbetle eğlenceli dakikalar yaşandığı ‘Kuliste Röveşata’ programının yeni bölümü, Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlandı. Editörlüğünü Kutsal Motor ekibinin yapıp Zeynep Ocak’ın sunduğu ‘Kuliste Röveşata’nın yeni bölüm konuğu ise Büyük Ev Ablukada oldu.

“Büyük Ev Ablukada Kapatılsaydı hangi gruba dahil olurdunuz?”

Gülin Kılıçay (Gülinler), Cem Yılmazer (Afordisman Salihins) ve Bartu Küçükçağlayan (Canavar Banavar), Zeynep Ocak’ın ‘Büyük Ev Ablukada kapatılsaydı hangi gruba dahil olurdunuz?’’ sorusuna birbirinden eğlenceli yanıtlar verdi. Duman’dan Björk’e, Gülinler’den Dua Lipa’ya kadar birçok isim söyleyen grup, kendilerine has yorumlarıyla da eğlenceli anlar yaratarak en son hep beraber Gülinler ile devam etme kararı aldı.

Zeynep Ocak, koridorlardan sahneye yürürken sorularına devam ederken sahneye gelen Büyük Ev Ablukada grubunun “Grup haklarınızı satsanız kaça satardınız?” sorusuna Bartu Küçükçağlayan, “Alsınlar artık ya, alsınlar da hiç önemli değil!” esprili yanıtını verdi. Ardından Zeynep Ocak “Satın alacaklar ancak filminizi de yapacaklar, sizleri oyuncular canlandıracak.” sorusunu sorunca grup peş peşe kendilerini kimlerin oynayacağı konusunda eğlenceli tahminlerde bulundular.

HABER: METE YILMAZ