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Boğayı yakalamak için vatandaşlarca yapılan çalışma cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen ekiplerce uyuşturucu iğneyle vurulup bayıltılan boğayı sahibi teslim aldı.

Yaklaşık bir saatlik mücadeleye rağmen boğanın kimseyi yanına yaklaştırmaması üzerine kurbanlık sahibi durumu Büyükçekmece Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Ulus Mahallesi Vatan Caddesi'nde sahibinden kaçan boğayı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurbanlığı yakalamak için harekete geçti.

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