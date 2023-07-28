Ankara

Babası sayesinde 9 yaşında satrançla tanışan, 2014 yılında Uluslararası Usta (International Master-IM), 2022 Teplice Açık Satranç Turnuvası'nda aldığı 2618 ELO performansıyla da normunu tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster-GM) olan, 2021 Türkiye şampiyonu Mert Yılmazyerli, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Küçük yaşlarda maçlar öncesi çeşitli totemler yaptığını ancak artık tamamen rasyonel kararlarla hareket ettiğini belirten Mert, "Kazandığım maçta giydiğim kıyafeti sonraki maçta da giymek gibi totemlerim vardı. Şu an totem yapmıyorum, maç sonucunu tamamen rasyonel kararlarıma bağlamayı tercih ediyorum. Maç sonucunu totemler değil, rasyonel kararlar belirliyor." diye konuştu.

Uluslararası Usta Kayra Kamer ile 2021 Türkiye Şampiyonası'nda son tura aynı puanla başladıklarını anlatan Mert, şöyle devam etti:

"Son turda eşleştik ve birbirimize denk geldik. Maçın ilerleyen saatlerinde kazanır konuma ulaştım ve rakibim terk etmek durumunda kaldı. Böylece daha önce ikincilik elde ettiğim turnuvada ilk defa şampiyon oldum. Kariyerimdeki en önemli hedeflerden birine daha ulaştığım o an benim için gerçekten çok özeldi."

"Zihinsel bir spor gibi görünse de..."

Büyükusta unvanını başarıyla taşımayı hedeflediğini dile getiren 1992 doğumlu Mert, "ELO puanımı mümkün olduğunca yükseltmeliyim ve dünya sıralamasında kendimi daha üst basamaklara taşımalıyım." dedi.

Disiplinli çalışmanın önemine vurgu yapan Mert, "Satranç dışarıdan bakan bir kişi için tamamen zihinsel bir spor gibi görünse de maçların 5-6 saat sürmesi nedeniyle bu süre içerisinde zihninizin berrak kalabilmesi için fiziki kondisyonunuzun iyi olması ve stres altında soğukkanlı kalabilmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Satranç Süper Ligi'nin kalitesiyle öne çıktığını dile getiren Mert, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye ve dünyadan başarılı sporcuların yarışıyor olması, İş Bankası Satranç Süper Ligi'ni özel kılıyor. Ülkemizin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapması oldukça gurur verici. Ligde özellikle genç yeteneklerimiz, kendilerini kanıtlama ve yabancı ülkelerden gelen sporculara karşı başarılı maçlar sergileme imkanı buluyor. Bu da elbette Türk satrancının gelişimine katkı sağlıyor."

Başarıları

Mert YIlmazyerli'nin elde ettiği önemli başarıların bazıları şunlar:

2022 Türkiye Şampiyonası, ikinci.

2021 Türkiye Şampiyonası, birinci.

2019 Türkiye Yıldırım Satranç, birinci.

2017 İzmir Açık Satranç Turnuvası, bireysel, ikinci.

2016 Türkiye Satranç Şampiyonası, ikinci.

2013 ve 2016 Türkiye Üniversiteler Satranç Şampiyonası, birinci.

2013 Zenica Satranç Turnuvası, Bireysel, üçüncü.

AA