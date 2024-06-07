Çocuklar ve aileleri için muhteşem bir deneyim vaat eden bu film, Eğitim öğretim yılının son günü öğrencilerinin karne heyecanına ortak oluyor.

Film, okulların kapanmasıyla birlikte çocukların karne heyecanı sarılmışken, onları tatlı bir ödülle buluşturuyor. Sıradışı karakterlerle dolu olan ve heyecan verici bir maceraya sürükleyen "Sihirli Ormana Yolculuk", çocukların hayal gücünü ve merakını en üst seviyeye çıkarmak için gün sayıyor.

Bu eğlenceli ve neşeli filmi, hayata geçirmek için sadece bir sinema deneyimi sunacak, aynı zamanda arkadaşlık, cesaret ve maceranın değerini vurgulayarak muhteşem bir mesaj iletecek.

"Sihirli Ormana Yolculuk", çocuklarını ve ailelerini fantastik bir dünyaya davet ediyor. Bu yaz, muhteşem bir maceraya hazır olun ve sihirli ormanın kapıları çocuklar için açılıyor.

Yönetmen Şiar Zaim 

Bu hafta 11 film vizyona girecek Bu hafta 11 film vizyona girecek

Senaryo Şiar Zaim 

Uygulayıcı yapımcı Taner Günay 

Yapımcı Asuman Zaim 

Sanat Yönetmeni Serap Çetintürk 

Görüntü Yönetmeni Sercan Üçtepe 

Kurgu Yakup Baysal 

Renk Oktay Arabacı 

Genel koordinatör Mesut Yılmaz 

Ses tasarım Zafer günen

Nihat Demirel

Birgül Akyar Demirel 

Alper Kemal Alp

Nisa Yılmaz 

Ceyhun Baş 

Ceylin Söğüt 

Yasin Yusuf avcı 

Ebral Kayran

Cem Seymen 

Asiye Erdeğer

Hayrettin Özdemir

Muhabir: Aslı Mercan Sarı