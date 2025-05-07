Haber: Hasret Dilek Delier

Sevgi yolundaki Molam Kafe önünde, Can Dost Doğaseverler Grup Üyeleri ve 29 Ekim Kadınları Derneği'nin katılımı ile gerçekleşen Hıdırellez şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hıdırellez coşkuyla karşılanırken 7 den 70 e herkes gönlünce eğlendi.

Grubun yönetim kurulu üyesi Nursel Sarı, gelen misafirlere yaptığı konuşmada; "Hoş geldiniz. Hıdırellez, bütün Türk dünyasında bilinen mevsimlik bayramlardan biridir. Her yıl Mayıs ayının 5’inde kutlanır. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Hızır ve İlyas sözcükleri birleşerek halk ağzında hıdırellez şeklini almıştır. Can dostlar olarak birlik beraberliğimizi pekiştirmek adına güzel bir akşam ve iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Şölende yaptığı konuşmaya güzel ve aydınlık bir bahar dileyerek başlayan Can Dost Doğaseverler Grubu Başkanı Yaman Üzeyir, "Dostlarımın arasındayım. Hıdırellezin keyfini, güzelliğini, baharın gelişini hep beraber kutluyoruz. Doğa gezilerimizin yanı sıra, sosyal ve kültür etkinliklerde de beraberiz. Geleneksel Hıdırellez gecesinde yakılan ateşin üzerinden atlamak ve oyun havalarından yarışmalara kadar güzel bir akşamı yaşamak için toplandık. Şalvarlı, kostümlü yöresel oyunlarla, danslarla güzel bir akşam diliyorum. Hazırlıklarda emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ederim. Çok güzel, pırıl pırıl, aydınlık bir bahar olsun. Tek dileğimiz, tek umudumuz hepinizin gönüllerinde, yurdumuzda çiçekler açsın. Barışa dair, umuda dair, huzura dair, güzelliğine, iyiliğine dair, kendimize dair, gönlümüzden geçen, iyiliği ve güzelliği çağırdığımız her şey gönlümüzce olsun inşallah. İyi eğlenelim, güzel eğlenelim” diye ifade etti.

Muhteşem bir görsel şölene sahne olan şenlikte halk oyunları, dans ve müzik gösterileri sergilendi. Türkçe şarkıların yanı sıra Balkanlardan ve dünyanın farklı coğrafyalarından şarkılar söylendi. Çalınan eğlenceli şarkılar eşliğinde gönüllerince dans eden vatandaşlar unutamayacakları bir akşam yaşadı. Şenliğe katılan her yaştan vatandaş, Hıdırellezi kutlamak ve tuttukları dileklerin kabul olması için, şenlik alanınında yakılan ateşten üçer kez atladı.