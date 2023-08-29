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Batakbaşı, "Arılıkta bulunan 10 kovan arı telef olurken tarlalardaki balyalar da yandı. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın kontrol altına alındı." dedi.

Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu

Uşak'ta etkili olan dolu yağışı mahalle sakinlerini korkuttu

Aliözü Köyü Muhtarı Yaşar Batakbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının balya makinesinden kaynaklandığını söyledi.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine Çerkeş Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler bölgeye sevk edildi.

Burada başlayan yangın , tarlalara da sıçradı.

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