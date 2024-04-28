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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Gresini Racing takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 558 gün sonra ilk kez podyuma çıkarken, Pertamina Enduro takımından İtalyan Marco Bezzecchi üçüncü sırayı aldı.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 58.053 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ikinci etap galibiyetini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. mücadelesi, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden yapıldı.

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