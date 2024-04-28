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"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek 'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüpten 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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