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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zirvede (NATO) Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesinin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kulandı.

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