CANNES AA- Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı (BKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Türkiye standı da festivalde yerini aldı.

Stantta yapımı tamamlanan, proje veya geliştirme aşamasında olan uzun metraj, kısa metraj, animasyon ve belgesel türündeki projeler uluslararası arenada ilgilisiyle buluşuyor.

AA muhabirine Türkiye standındaki çalışmaları anlatan, BKSV Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, "Bu yıl içinde çekilen tüm uzun metraj ve belgesel filmlerin başvurularını topladık. Kataloglarını hazırlayarak buraya gelen uluslararası sinema camiasına sunmak üzere hazır bulundurduk. Bu stantta yaptığımız çalışmalar Türk sinemasını tanıtımında çok büyük katkıda bulunuyor." dedi.

Festival sayesinde Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden gelen yapımcı ve oyuncuların birbiriyle tanışma imkanı bulduğuna dikkati çeken Şanlıer, iş birlikleri açısından önemli toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

Şanlıer, Türkiye'de film çekmek isteyenlere de tanıtımlar yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de film yapmak isteyen yabancı yapımcılara sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Ülkemizde sinema yapmak isteyen yapımcılar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında buraya gelen arkadaşlarımız diğer yapımcılarla iş birliği yapmak üzere buluşma fırsatı buluyorlar."

Festivale olan ilginin geçen yıla göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Şanlıer, "Katılımın çok yüksek olduğunu görüyorum. Geçen yıl pandeminin etkisiyle katılım önceki yıllara göre daha düşük idi. Bu yıl ciddi bir artış var. Bu da güzel ve heyecan verici ülkemiz sineması açısından. Özellikle bizim açımızdan çok gurur verici bir gelişme. Burada yaklaşık 120 ülke bulunuyor ve filmleri var. Yarışmada filmi olan bir ülke olmak gerçekten bir ayrıcalık. İnşallah başarılı bir sonuç alacağına inanıyoruz hepimiz. Gururlanmak istiyoruz bununla. İnşallah güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı Film Yapım Desteği" uluslararası film yapımcılarına anlatılıyor

Festivalde bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturulması ve tanıtım faaliyetlerinin gelişmesi gibi sebeplerle sinema sektöründe önemli hale gelen ortak yapım ve proje imkanları görüşülüyor.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren, yabancı film yapımcılarına uzun metraj film, belgesel ve televizyon dizileri için Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkân sağlayan "Yabancı Film Yapım Desteği" uluslararası film yapımcılarına anlatılıyor.

Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan, festivale ilk kez 2003'te "Uzak" (Distant) filmiyle katılmış ve Büyük Ödül'ü (Grand Prix) kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle 2011'de Jüri Büyük Ödülü'nü, "Kış Uykusu" filmiyle 2014'te Altın Palmiye'yi kazanan yönetmen Türk sinema tarihine geçmişti.