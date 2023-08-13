İSTANBUL- Yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan’ın üstlendiği, 2020 yılında vizyona giren ve 2021 yılında İstanbul Film Festivali’nde; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo ödüllerini kucaklayan Çatlak filmi, sinemaseverlere hayatın içerisinden, samimi, gerçekçi bir kesit sunuyor. İngiltere'de göçmen işçi olarak çalışan Fatih Ayhan isimli karakterin Türkiye'deki ailesine para göndermek için büyük miktarda borç almasıyla başlayan ve zamanında ödenemeyen bu borç yüzünden aile üyeleri arasında yaşanan çatışmaları aktaran film, aynı zamanda travmatik baba sorunlarına değiniyor.

Ataerkil yapıya, aile hayatına, aile baskılarına ve çıkar savaşlarına ayna tutan Çatlak filmi, 2020 yılında 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Kadın Oyuncu ve Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne de layık görüldü. 2021 yılında gerçekleştirilen 32. Ankara Film Festivali’nde SİYAD En İyi Film ve En İyi Yönetmen Ödülü’nü de kucaklayan Çatlak filmi, aynı yıl Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nden de KAV Yılın En İyi Yönetmeni ödülüyle döndü.

Başrollerini ; Giray Altınok, Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Süleyman Karaahmet, Süreyya Kilimci, Görkem Mertsöz, Canan Atalay, Gülçin Kültür Şahin ve Cihat Süvarioğlu’nun paylaştığı Çatlak, Türk sinemasının en başarılı dram filmlerinin arasında yer alıyor.

HABER: METE YILMAZ