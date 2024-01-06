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Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor 45. randevuda

77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaicih'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.

Öte yandan maç öncesi Çaykur Rizespor taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti: 1-0

6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

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