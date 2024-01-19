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Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan takım, akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise kafileye dahil edileceği, oynayıp oynayamayacağına maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor 'da Asya Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında olan Alikulov ve sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Son hafta sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 32 puan ile ligde 5. sırada bulunuyor.

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