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Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet alan Çaykur Rizespor ise hanesine yazdırdığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük , topladığı 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayıp akşam saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket edecek.

Çaykur Rizespor 'da sakatlığı bulunan Alikulov ve Laine ile sarı kart cezalısı Varesanovic, kadroda yer alamayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek.

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