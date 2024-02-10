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Çaykur Rizespor 'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Muammer Sarıkaya ve Akintola ise kafileye dahil edildi.

Ligde geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

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