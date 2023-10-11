İstanbul

Kariyerine iki Grammy olmak üzere pek çok ödül sığdıran usta müzisyen, birçok farklı enstrümanı ustalıkla çalabilen nadir sanatçılardan biri olarak kabul ediliyor.

Türk müziğini de yakından takip eden ve geçmişte Hüsnü Şenlendirici'nin de aralarında olduğu Türkiye'deki müzisyenlerle çalışmalar yapan sanatçının İstanbul konseri Kod Müzik organizasyonuyla Volkswagen Arena'da saat 21.00'de başlayacak.

Konserde Miller'a, trompet virtüözü Russell Gunn, davulcu David Chiverton, aranjör, orkestratör ve film müziği bestecisi de olan saksafon virtüözü Donald Hayes, caz, füzyon, hip-hop ve elektronik müzik tarzlarında klavyeleri yenilikçi kullanımıyla tanınan Julian Pollack eşlik edecek.

Miller konserde ayrıca ustası Miles Davis'in bestelerinden, kariyerindeki önemli kayıtlara ve kendi bestelerine uzanan bir seçkiyi dinleyicilerin beğenisine sunacak.