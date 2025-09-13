Mesajda, Tekdağ’ın duruşunun Ağrı Dağı’nın vakarıyla özdeşleştirildiği ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi: “Doğubayazıt’tan yükselen Ağrı Dağı’nın heybeti, onun duruşunda, sözünde ve adımında vücut bulmuştur. Bugün akil büyüğümüz Sayın Mehmet Kenan Tekdağ’ın kalp rahatsızlığı haberini derin bir hüzünle öğrendik. Dualarımız onunladır. Bir dağın gölgesi serinliktir; onun gölgesi adalet ve merhamettir. Bir dağın zirvesi yön tayin eder; onun sözü istikamet verir. Bir dağın varlığı güven verir; onun varlığı birlik ve vakar doğurur.”

Federasyon, Tekdağ’ın yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Celali ailesinin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, şunları ekledi: “Dünyanın neresinde olursak olalım Türkiye’nin her şehrinde, Kazakistan’da, Irak’ta, Fransa’da, Amerika’da tek nefes, tek yürek: Allah şifa versin, Sayın Mehmet Kenan Tekdağ.”

Mesajın sonunda, Celali ailelerinin çocuklarına gururla “Kenan” adını vermesinin, Tekdağ’a duyulan sevgi, hürmet ve vefanın bir göstergesi olduğu ifade edildi.